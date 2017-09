Nathalie (L'amour est dans le pré 2017) : Révélation sur sa rivale Marie

Dans L'amour est dans le pré 2017, Nathalie a fait fondre le coeur de Patrice qui a perdu avec elle sa virginité. Une belle histoire d'amour née sous les regards des téléspectateurs. Pour le magazine Télé Star, la compagne de l'éleveur de vaches laitières de 52 ans a accepté de faire quelques révélations sur les coulisses du tournage. Elle évoque notamment l'étrange comportement de sa rivale Marie.

Un peu vexée d'avoir été éconduite et de voir le duo d'amoureux sabrer le champagne en sa présence, Marie a mal réagi. "Elle s'est isolée elle-même. Elle s'est barrée par la fenêtre de sa chambre ! Et après avoir annoncé qu'elle partait le lendemain, elle a voulu s'incruster pour notre 'sortie surprise' [au zoo, ndlr]. Elle s'est levée à 4h30 pour nous accompagner. Elle n'en démordait pas", révèle Nathalie qui a finalement profité de la surprise toute seule.

La suite, on la connaît, Patrice a passé quelques jours chez elle et entre eux, ça colle. Femme amoureuse, Nathalie pense déjà à l'avenir et sait exactement ce qu'elle ferait si elle emménageait chez le candidat : "Il a des petites dépendances très mignonnes dans lesquelles je monterais des gîtes."

Et un mariage est-il envisageable ? "Je me suis toujours dit que jamais je ne me marierais. Mais si la personne me plaît et que je me sens bien avec elle... Mais je ne peux rien vous dire !" confie-t-elle. Pour en savoir plus il va donc falloir suivre les derniers épisodes de cette nouvelle édition d'ADP et notamment les très attendus bilans !