Nathalie (L'amour est dans le pré) : Prison ferme requise contre la candidate !

Les malheurs de Nathalie Cunin.

Révélée dans la saison 8 de L'amour est dans le pré (M6) en 2013, la prétendante de Jean-Noël avait fait parler d'elle pour ses nombreuses altercations avec sa concurrente Sandrine. Après quoi, c'est pour des faits plus graves que Nathalie a fait le buzz dans les médias. En 2014, elle avait été inculpée de trois chefs d'accusation (violences contre une avocate, outrage à magistrat et menaces de mort à l'encontre d'une conseillère de la Caisse primaire d'assurance maladie) pour des faits remontant à 2009. La justice l'avait alors condamnée à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à l'employée malmenée et à s'acquitter d'une amende de 700 euros.

L'année suivante, Nathalie était emprisonnée à Seysses (près de Toulouse) après avoir menacé de mort une avocate du barreau de Toulouse, elle est toujours derrière les barreaux depuis (elle a été condamnée à un an de prison ferme). C'est donc en visioconférence qu'elle a suivi l'audience du tribunal d'Agen qui traitait d'une autre affaire la concernant. En 2011, l'ex-prétendante de M6 devait répondre d'une accusation de dénonciation calomnieuse pour avoir accusé de viol un gendarme, avec lequel elle avait échangé auparavant sur le site de rencontres Meetic.

Mais l'instruction ayant débouché sur un non-lieu, Nathalie avait fait appel. Et c'est jeudi dernier que la cour d'ap­pel d'Agen s'est de nouveau penchée sur son dossier. Le procureur de la République a requis dix mois de prison ferme à son encontre. Le verdict sera rendu le 30 avril prochain.