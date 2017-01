Nathalie (Les Anges 8) : Un cliché d'elle à l'âge de 20 ans refait surface !

Nathalie, révélée par Secret Story 8 sur TF1 et plus récemment aperçue dans Les Anges 8 (NRJ12) et La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) est incontestablement une très belle femme. Mais savez-vous à quoi ressemblait la plus célèbre des cougars de France à l'âge de 20 ans ?

Vendredi 27 janvier, la chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 Tatiana-Laurence (ex-participante à Secret Story 1) a révélé un cliché montrant la jolie brune absolument renversante de beauté il y a de ça 25 ans. "Nathalie est une très belle femme, à 20 ans elle était magnifique !", a lancé celle qui se fait dorénavant appeler "La baronne" tandis que la photo apparaissait en studio. Sur celle-ci, on découvrait une très jolie brunette en body blanc, le regard plongé dans le vide.

"Très très belle ! Elle est très belle aujourd'hui, on pouvait quand même anticiper les choses, on se doutait qu'elle était encore plus belle étant jeune !", a lâché l'animatrice Ayem Nour avant d'être rejointe par Aurélie Van Daelen : "Elle est canon ! Là on dirait une star de cinéma !" De son côté, Aymeric Bonnery - qui a partagé un doux baiser avec Nathalie dans Secret Story 8 - a lâché : "Je la trouve magnifique. Regardez moi ce regard !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !