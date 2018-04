Nathalie Marquay, Brahim Zaibat et Jean-Michel Maire réunis en boîte

Le 12 avril, Paris se dotait d'un nouvel espace pour faire la fête. En effet, un cocktail privé d'inauguration de la boîte de nuit The Key, située sur le boulevard de la Madeleine dans le 9e arrondissement de la capitale, était organisé en présence de people.

Ce nouveau club appartient à Audren Dimitris, figure emblématique des nuits parisiennes depuis plus de quinze ans (Le Sens, le club 79 et Bagatelle, il a également été copropriétaire de la Calavados BC puis du célèbre club L'Héritage). Les personnalités ont répondu présentes à l'invitation lancée par Caroline Balland, en charge des relations publiques de cet événement puisque l'on a pu voir l'acteur, réalisateur et écrivain Michael Cohen, le boxeur Brahim Asloum, l'animateur Laurent Boyer, la journaliste Vicky Bogaert et l'humoriste Cartouche ainsi que les journalistes et chroniqueurs de C8, Damien Canivez et Jean-Michel Maire, ce dernier a retrouvé sur place la comédienne avec laquelle il joue actuellement sur scène, Marion Dumas, le danseur et chorégraphe Brahim Zaibat, les acteurs Salim Kechiouche, Guy Amram et Grégory Questel, l'actrice et scénariste Victoria Bedos, le quadruple champion du monde de kickboxing et de boxe thaï Cyril Benzaquen, Anthony Dupray, Gaël Leforestier, Nathalie Marquay...

Tous ont pu découvrir "ce nouveau club parisien qui s'inscrit comme un véritable point de convergence où se rejoignent deux univers : l'originalité et la démesure des soirées hippy chic d'Ibiza et le new underground très pointu d'Amsterdam et de Berlin", clame le communiqué de presse.

Thomas Montet