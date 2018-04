Nathalie NGuyen (Masterchef 2) en deuil : Sa maman est morte

Mercredi 25 avril 2018, Nathalie NGuyen, révélée par le concours Masterchef 2 sur TF1, a fait une triste annonce sur son compte Instagram.

En légende d'une photo en noir et blanc montrant la main de sa maman dans la sienne, l'animatrice et consultante culinaire a choisi de dévoiler le décès de sa maman à ses 7000 abonnés. "Beau voyage, petite maman <3", pouvait-on simplement lire dans ladite légende.

Bien entendu, la nouvelle a beaucoup attristé les admirateurs de celle qui avait brillé dans sa compétition culinaire en 2011. "Toutes mes condoléances pour la perte de ta maman, sois forte, courage, je n'ose imaginer ta tristesse et ta peine, ta maman veillera sur toi et sur ta puce de là-haut", "Toutes mes condoléances ! Les gens qu'on aime sont toujours vivants dans nos coeurs et c'est le plus important", "Je suis de tout coeur avec vous", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La disparition de la maman de Nathalie intervient quelques semaines seulement après la naissance de sa petite fille, Nina My.

Toutes nos pensées vont vers Nathalie NGuyen et ses proches...