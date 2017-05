Nathalie Saint-Cricq : Elle a envisagé de quitter le plateau pendant le débat !

Gentiment (mais très largement) moquée sur la Toile pour sa gestion très difficile du débat du second tour, qui s'est tenu le 3 mai 2017, la journaliste de France 2 Nathalie Saint-Cricq a fini par s'expliquer et a même confié avoir eu une drôle de pensée sur le plateau...

Complètement débordée (tout comme son confrère de TF1, Christophe Jakubyszyn) par les deux candidats en lice, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Nathalie Saint-Cricq a été estomaquée par la violence des échanges et a multiplié les grimaces, devenant immédiatement un mème sur les réseaux sociaux. Mais, ce que les téléspectateurs ne pouvaient pas savoir, c'est ce qui lui est passé par la tête... "L'idée de quitter le plateau, en leur disant qu'on reviendrait après le match de football [Monaco contre Juventus, NDLR], m'a traversé l'esprit. Ça aurait été drôle et ça aurait fait son effet. Mais pour cette soirée, on ne peut pas faire ça, et on ne peut pas hurler. On est tenu à un rôle de neutralité", a-t-elle expliqué dans les pages du Parisien.

Agacée par les critiques visant son manque de poigne face aux candidats qui ont totalement ignoré la présence des journalistes en plateau, Nathalie Saint-Cricq s'insurge. "Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse de plus ?", dit-elle. Pas certain qu'elle renouvelle l'expérience en 2022...

Thomas Montet