Nathalie (Secret Story 8), la cougar a rompu : "Aucune relation n'est parfaite"

Nathalie Andreani, plus connue sous le nom de "Nathalie, la cougar de Secret Story 8", a fait une triste annonce le 21 avril 2018.

Après quelques mois de romance, l'ex de Vivian Grimigni a annoncé sur Instagram qu'elle était de nouveau célibataire. Pour ce faire, Nathalie (47 ans) a publié un cliché, immortalisé lors de ses dernières vacances romantiques à Firenze en Italie avec le beau Kevin (25 ans), sur lequel on voyait de nombreux cadenas des amoureux accrochés à un monument local.

En légende, Nathalie a expliqué avec dépit : "La distance aura eu raison de notre amour." Et de poursuivre sa prise de parole : "Ne rien regretter et vivre intensément chaque moment c'est ce que la vie m'apprend. Il est plus facile de détester et de balayer une histoire, plutôt que regarder en arrière et se dire quels moments magnifiques j'ai vécu avec cette personne. Oublier le négatif et n'en garder que le positif. Aucune relation n'est parfaite, à nous de savoir quelle importance on a envie de lui donner. Aimer, c'est savoir laisser partir l'autre... Une histoire qui s'achève : c est offrir la chance à une nouvelle de débuter."

Courage Nathalie !