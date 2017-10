Nathalie (Secret Story 8) : La cougar présente son nouveau chéri... C'est hot !

Nathalie Andreani, alias Nathalie de Secret Story 8, n'a pas failli à sa réputation.

Mercredi 25 octobre 2017, la plus célèbre des cougars passées par la Maison des Secrets a décidé de présenter son nouveau petit ami à ses 150 000 abonnés Twitter. Pour ce faire, Nathalie (bientôt 47 ans) a publié un cliché d'elle en nuisette en train d'embrasser fougueusement l'heureux élu - dont on ignore encore l'identité -, lui-même torse nu. Caliente !

"Il y a toi, il y a moi et il y a eux... et si la vie pouvait leur apprendre qu'ils ne sont personne pour me juger ! <3<3<3", a indiqué l'ex du trublion Vivian en légende du cliché dégoulinant d'amour et de sensualité.

Bien entendu, les internautes n'ont pas tardé à se manifester pour donner leur avis sur cette nouvelle idylle entre la cougar et un jeune homme bien fait de sa personne. "La Nataloche est encore avec un jeune !!!", "La vie est courte. Profite et on s'en fiche de ce que pensent les gens, du moment que tu es heureuse c'est l'essentiel. Il est beau gosse en passant", "Bien dit Nathalie !! Chacun doit faire ce qui le rend heureux dans la vie et personne n'a le droit de juger !! La vie est courte, profite, et fuck les jugements et les rageux !!", pouvait-on lire dès les premières réactions.