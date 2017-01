Nathalie (Secret Story) et Julian Perretta : Les regrets de Martika...

Depuis quelques jours l'affaire Nathalie/Julian Perretta fait vibrer les réseaux sociaux. Tellement d'ailleurs que celle qui est à l'origine ce petit scandale regrette d'avoir fait ses révélations...

Petit rappel des faits. Invitée sur le plateau du Mad Mag le 10 janvier dernier, Martika (La Villa des coeurs des brisés 2) a balancé sur la relation supposée entre la cougar de Secret Story 8 et le chanteur britannique : "Je sais que c'est vrai parce qu'elle m'a montré les messages. J'ai vu qu'il y avait de la petite drague, donc je peux témoigner !" Des propos qui ont eu un effet boule de neige hallucinant sur les réseaux sociaux : la nouvelle a fait le tour de Twitter, le chanteur a d'abord nié, puis Nathalie a annoncé avoir des preuves et d'autres stars de la télé-réalité s'en sont mêlées !

L'affaire a pris une telle ampleur après les nouvelles révélations de Jazz, le 12 janvier dans le Mad Mag, que Martika a fait marche arrière. La bombe qui est en couple Julien Guirado (Secret Story 7) a fait savoir via son compte Twitter qu'elle regrettait ses confidences : "Je ne le fais jamais, mais pour mon AMIE Nath, je tiens à me justifier sur les propos que j'ai pu avoir dans le Mad Mag concernant les messages de Julian Perretta et elle... Alors oui, un jour, j'avais son tel entre les mains et j'ai pu apercevoir des messages où ils se parlaient... En soit, cela ne veut pas dire qu'il se soit passé plus entre eux... Donc je tiens à m'excuser si cela a pu vous atteindre. Et surtout cela a pris de trop grosses proportions pour rien.... C'était bon enfant... Voilà."