Nathalie (Secret Story) et Julian Perretta : Leur "relation charnelle" confirmée

L'affaire Nathalie/Julian Perretta est loin d'être terminée !

Après que Martika a révélé que l'ancienne candidate de Secret Story aurait flirté avec Julian Perretta, nombreux sont les internautes à avoir questionné le chanteur sur le sujet. Et, en réponse à un internaute qui lui demandait s'il avait bien vécu une relation avec la belle cougar, le beau brun a répondu : "Please god no." ("Pitié, mon Dieu, non" en français). Un commentaire qui lui a attiré les foudres de Vivian, Steven ou encore Jazz. "Tu nous fais bien rire. J'ai vu de mes yeux tes messages où tu manges le c** de Nathalie. Où tu la surkiffes, assume, lâche", écrivait cette dernière.

Si elle n'en a pas dit plus sur le réseau social, la candidate de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) s'est épanchée sur le sujet lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12, jeudi 12 décembre 2017, et a fait de belles révélations : "Ils ont eu une relation charnelle. Même quand on était en vacances à l'Ile Maurice ensemble, il lui envoyait plein de messages. C'est lui qui lui court tout le temps derrière et c'est Nathalie qui a mis un terme à leur relation."

Très remontée contre Julian Perretta, Jazz a ajouté : "A un moment donné, il est comme tous les autres mecs, il ne veut pas assumer les meufs qu'il se tape."

De son côté, Nathalie s'est uniquement exprimée sur Twitter pour le moment. "Ne tweete pas une chose qui pourrait mettre en colère une femme surtout lorsque les preuves sont là", a-t-elle déclaré, presque menaçante.