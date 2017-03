Nathalie (Secret Story) "harcelée" par le meilleur ami de Vivian !

Mieux vaut ne pas chercher Nathalie, sa vengeance peut être terrible !

Mi-février, la candidate de Secret Story 8 était accusée d'avoir dévoilé le numéro de téléphone de son ancien petit ami Vivian sur Snapchat. Une allégation au sujet de laquelle elle s'est exprimée lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12, mercredi 1er mars. Ainsi a-t-on appris qu'il s'agissait en réalité du numéro du meilleur ami du trublion : "Ce n'était pas le numéro de Vivian, mais celui de son meilleur ami parce qu'il s'amusait à m'envoyer des photos sexy, voire nu. Donc je lui ai dit de calmer ses ardeurs, sinon je balançais son numéro sur Snap."

Ses menaces n'ont toutefois pas effrayé le principal intéressé, elle les a donc mises à exécution. "Vivian voulait certainement voir si je craquais pour lui. Mais je ne touche pas les amis des ex ou des copines", a précisé la jolie Corse, avant d'admettre qu'elle est actuellement célibataire.

La télé a beaucoup perturbé Vivian

En décembre dernier, Nathalie nous confiait en exclusivité qu'elle avait participé à La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) afin de trouver l'amour, mais aussi pour ne plus être associée à Vivian. "Je pense que c'est l'histoire d'amour qui m'a fait le plus souffrir. A chaque fois qu'on se revoyait, on se remettait ensemble et on le cachait pour éviter les commentaires. Ça a duré pendant très longtemps", a-t-elle raconté. Et de préciser qu'aujourd'hui, leur histoire d'amour est bel est bien terminée : "Il est revenu dernièrement et m'a fait une déclaration, mais c'est fini pour moi, c'est trop tard (...). Je préfère qu'on ne se parle plus le moment pour qu'il refasse sa vie, qu'il essaie de trouver quelqu'un de bien, qui le recadre. La télé l'a beaucoup perturbé."