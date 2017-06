Natoo : Pour la Just Dance World Cup, la youtubeuse fait déjà le show !

Peut-être qu'elle "sait pas danser", comme elle prenait plaisir à le démontrer en "bougeant son boule" comme personne dans un clip savoureusement excentrique en 2016, mais Natoo a bien d'autres talents pour mettre l'ambiance : la Just Dance World Cup pourra d'ailleurs compter dessus...

Alors qu'on la découvrait voilà quelques jours dans la peau de "Cathy Paris" pour soutenir la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, la youtubeuse star sera elle-même très bientôt au coeur d'une grande compétition mondiale : Natoo est en effet l'une des ambassadrices internationales de la nouvelle édition du concours de danse online Just Dance World Cup par le géant français du jeu vidéo Ubisoft. L'héroïne du film Le Manoir, actuellement en salles, tient pour la France ce rôle que jouent également Sophia Grace pour la Grande-Bretagne, Julien Bam pour l'Allemagne, Favij pour l'Italie et Paula Gonu pour l'Espagne.

Dansez devant Natoo et impressionnez-la !

Car, pour cette quatrième édition, la Just Dance World Cup prend une dimension planétaire et chacun de ces influenceurs ultrapopulaires du label Talent Web contribuera à lui donner sa pleine envergure : au terme d'une mécanique de qualifications (online et offline) dans ces cinq pays parmi les dix-sept représentés dans la compétition, Natoo et ses homologues interviendront lors des finales nationales, en novembre prochain. La grande finale mondiale se déroulera, elle, au premier semestre 2018 et réunira alors les 18 meilleurs danseurs de la planète, dont Technoth, tenant du titre, automatiquement qualifié après son sacre lors de l'ESWC Winter en février 2017 à Paris. On monte le son et on chauffe les moves dès maintenant, avec le trailer officiel à voir dans notre player, dans lequel Natoo montre la voie avec enthousiasme. Rendez-vous sur le site officiel de la Just Dance World Cup pour la suivre !

Outre son équipe d'ambassadeurs phares, la Just Dance World Cup pourra également compter sur d'autres influenceurs de choc pour commenter en qualité de reporters la compétition, à l'instar des Français Tim et Une Ptite Jajoux.

Et pour ceux qui n'auront pas réussi à se frayer un chemin jusqu'aux dernières phases du concours, il n'y aura plus qu'à continuer l'entraînement en vue de la prochaine édition et à suivre l'actualité de la licence sur Facebook, Twitter et Instagram. Just Dance 2018 sera disponible le 26 octobre 2017 sur Nintendo Switch, Wii U, Wii, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One et Xbox 360, avec 40 nouveaux hits sur lesquels bouger son corps.