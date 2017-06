Natoo soutient Paris pour les JO de 2024 : Merci Katy Perry !

Et si Paris remportait l'organisation des Jeux olympiques de 2024 ? C'est en tout cas ce que certaines personnalités à l'instar de youtubeurs ultracotés et de sportifs connus du grand public espèrent avec la réalisation de ce vidéo clip très amusant à la gloire de la capitale française.

Grimée en une version 100% française de Katy Perry (aka Cathy Paris), la youtubeuse Natoo s'explique en chanson dans des tenues pop et colorées : "On m'a contactée pour soutenir la candidature de Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, malheureusement je n'étais pas dispo. Cathy Paris oui. Les jeux seront fous à Paris, de l'or va pleuvoir sur Paris", lance-t-elle...

Dans ce court métrage, Tony Yoka – que sa compagne enceinte Estelle Mossely plante là dix secondes après le début de la vidéo – propose également son soutien en jouant les organisateurs. Il y a également le vidéaste Kemar, PV Nova, Waxx, mais aussi Norman en mime Marcel... En bref, autant de comédien 2.0 qui feront, sans aucun doute, des millions de vues !

Posté ce dimanche 18 juin 2017 sur la chaîne de Natoo, le clip réalisé par Ludoc s'est d'ailleurs placé en Top Tendance YouTube France dès sa sortie.