Naya Rivera : La star de Glee en couple avec un acteur de 23 ans son aîné

Naya Rivera n'a pas mis longtemps avant de se remettre de l'échec de son mariage. Quatre mois après l'annonce de son divorce avec Ryan Dorsey, père de son fils Josey (1 an) qu'elle avait épousé en juillet 2014, l'actrice de 30 ans a retrouvé l'amour dans les bras du comédien David Spade (53 ans cette année).

Vendredi 31 mars, le site Entertainment Tonight a ainsi publié plusieurs clichés du jeune couple en train de se relaxer dans une piscine, rieurs et très câlins. Les photos ont été capturées lors de leur séjour à l'hôtel Halekulani, à Hawaï. L'ancienne vedette de la série Glee y avait rejoint son compagnon, actuellement en pleine tournée pour ses spectacles Here Comes the Funny Tour, joués aux côtés de ses amis Adam Sandler et Rob Schneider.

"Ils étaient très heureux et avaient l'air très à l'aise l'un avec l'autre. (...) Naya était à Hawaï avec une amie et en a profité pour retrouver David. Ils se connaissent depuis un petit moment, présentés l'un à l'autre par des amis", a commenté un informateur.