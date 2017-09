Nazim en studio avec Cyril Hanouna: Le hitmaker en voit de toutes les couleurs !

Et si Cyril Hanouna disait espérer qu'il ne soit pas déçu, il n'y a effectivement pas de quoi être déçu du voyage à bord de "l'escalator vers le succès" tant les conseils et les consignes fusent tous azimuts : de la voix qui doit être "en randonnée pédestre" au jeu de piano "aux aguets" en passant par une "choré" à l'efficacité imparable, Baba donne tout ce qu'il a, entre deux appels de la Compagnie créole sur son portable munie de la sonnerie des Sardines de Patrick Sébastien. "Nazim, au niveau de la voix, passe en slim & shine, c'est-à-dire il faut que tu sois mince, mais shiny, ça veut dire brillant. C'est une technique américaine, je m'en sers également pour les cheveux", harangue-t-il la star en devenir, tout près de la faire remplacer par René la Taupe... Autant dire que Nazim a tout intérêt à écouter religieusement Cyril, qui, décidément pas à un trait d'humour près, dit avoir travaillé "deux ans avec l'Orchestre philharmonique de Djerba la douce, notamment en derbouka". Sacré CV artistique !

Trêve de délires, c'est avec beaucoup de sérieux que Nazim aborde la sortie de son premier album, composé de chansons qu'il a l'impression d'être "le seul à pouvoir porter, pour tout un tas de raisons", comme il l'expliquait il y a quelques semaines dans un entretien accordé au journaliste musical Jonathan Hamard pour Aficia. "Tout ne sera pas du même acabit que " Pourquoi veux-tu que je danse ? ", lui révélait celui qui a également collaboré avec Chimène Badi et Florent Pagny. Il y aura des chansons beaucoup plus introspectives et introverties, comme je le suis moi-même, et d'autres avec beaucoup de second degré. Globalement ce sera très moderne, il y aura de la folk et beaucoup de guitare."

En attendant de le découvrir, (re)plongez-vous dans l'univers de Nazim avec le clip de Pourquoi veux-tu que je danse ?.