NCIS : David McCallum, Ducky, quitte la série

Un nouveau personnage emblématique de NCIS quitte le navire. Depuis 2003, David McCallum incarnait le Dr. Donald Mallard, alias Ducky à la médecine légale du Naval Criminal Investigative Service. Mais l'acteur de 85 ans a pris la décision de s'en aller comme le public a pu le découvrir lors de la diffusion aux États-Unis de l'épisode du 12 mars 2019.

À la fin dudit épisode de la 16e saison, Ducky fait une annonce à Gibbs (joué par Mark Harmon), qui lui a demandé ce qu'il avait prévu les prochains jours : "Je n'en suis pas encore totalement sûr. Mais ce dont je suis certain, c'est que mon futur n'est plus au NCIS. Jethro, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il est temps pour Monsieur Palmer de devenir le médecin légiste en chef de façon permanente. Je suis désolé."

Une nouvelle qui a bouleversé les fans de la série, bien qu'elle ait été prévisible dans la mesure où il apparaissait de moins en moins à l'écran. Mais que ces derniers se rassurent, David McCallum n'exclut pas de faire quelques apparitions si NCIS est renouvelée pour une 17e saison. Pour l'heure, on ne sait pas encore quels sont les futurs projets de l'acteur vu dans Arabesque (1989), Agence tous risques (1986) ou Sex and the City (1999).

David McCallum n'est pas le seul personnage emblématique à avoir quitté le programme de la CBS. Ziva (Cote De Pablo) est partie au cours de la 11e saison, Tony (Michael Weatherly) à la 13e saison et Abby (Pauley Perrette) lors de la saison 15. Gibbs (Mark Harmon) et McGee (Sean Murray) seront-ils les prochains ?