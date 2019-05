NCIS : Un personnage phare de retour dans la saison 17

Les fans de NCIS seront ravis d'apprendre qu'un ancien personnage central s'apprête à faire une apparition dans la saison 17 de la série de CBS, à l'automne prochain.

Lors d'un récent épisode de la saison 16, les téléspectateurs ont découvert que Ziva n'était finalement pas morte. Elle vit cachée avec Dinozzo et leur enfant, toujours menacée par certains terroristes. Et, prochainement, la jeune femme incarnée par Cote de Pablo fera son grand retour afin d'avertir Gibbs (joué par Mark Hamon) de quelque chose, un danger probablement. Les producteurs ont laissé entendre dans leur communiqué que d'autres surprises seraient à prévoir.

Pour rappel, Ziva a fait son arrivée dans la saison 3 de NCIS. Elle est partie au cours de la onzième saison, en 2013. L'actrice de 39 ans jugeait que son personnage n'était plus exploité à sa juste valeur. Depuis son départ, Cote de Pablo se fait discrète. En 2015, elle est apparue dans le film américano-chilien The 33. Il racontait l'histoire des 33 ouvriers chiliens pris au piège après l'effondrement d'une mine. La même année, on l'a aussi vue dans la série The Dovekeepers, sur CBS. Et elle a joué en 2016 dans un téléfilm intitulé Prototype.

Prochainement, la belle brune devrait jouer avec son ancien partenaire de NCIS Michael Weatherly dans une série policière qui pourrait s'appeler Mia. On suivra les aventures d'une enquêtrice criminelle de Miami en pleine mission d'infiltration. Elle sera associée à un partenaire très pointilleux. Cote de Pablo et celui qui incarnait Tony travaillent sur ce projet du côté de la direction. Reste à savoir s'ils seront également devant les caméras.