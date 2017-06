Nehuda : 45 jours d'ITT pour son bébé, elle fuit les réseaux sociaux

Mais qui es-tu, toi, Nehuda ? et où es-tu d'ailleurs ? Depuis le début de l'affaire où la starlette issue de la télé-réalité et son compagnon Ricardo Pinto – que l'on peut notamment voir dans l'émission Moundir et les apprentis aventuriers 2 – sont soupçonnés de maltraitance à l'encontre de leur fille Laïa, âgée de 4 mois, ils font profil bas sur les réseaux sociaux.

Souhaitant se montrer discrète depuis les différentes polémiques, la jeune maman a donc supprimé ses comptes Facebook et Twitter tout récemment. Son profil Instagram reste quant à lui en ligne mais inactif puisque la belle n'a rien publié depuis plus de 4 jours.

Le couple à la relation bien trop houleuse se trouvait en voiture, dans l'Yonne, lorsque la petite fille âgée de 4 mois a été grièvement blessée au visage. Nehuda et Ricardo l'auraient donc emmenée à l'hôpital le plus proche, à Joigny, dans le même département afin qu'elle puisse être soignée.

Nouvel élément dans l'enquête

Lors de l'annonce faite par nos confrères du Parisien ce mardi 27 juin, ils affirmaient ceci : "Le bébé souffre de fractures et d'ecchymoses au niveau du visage, reste hospitalisé dans le service pédiatrie du CHU de Dijon."

Depuis, l'Express a pu obtenir des informations supplémentaires ce mercredi 28 juin : "À seulement 4 mois, la fillette souffre de multiples fractures et d'ecchymoses au visage et son état de santé est tel que les médecins lui ont diagnostiqué 45 jours d'ITT. Étant données les blessures de l'enfant, très profondes et localisées sur la face, un signalement aux policiers de la sûreté départementale de Côte-d'Or a été fait pour présomption de maltraitance. Les parents, que les enquêteurs n'ont pas réussi à joindre par téléphone, ont finalement été interpellés directement à l'hôpital de Dijon", dévoile une source policière.

Des séquelles inquiétantes qui n'ont pas manqué de faire réagir de nombreux people et les équipes de W9...