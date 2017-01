Nehuda, enceinte et en lingerie : La future maman affiche son baby bump

Nehuda n'a que faire des critiques qui peuvent lui être adressées sur les réseaux sociaux. La future maman de 25 ans, séparée récemment de Ricardo Pinto avec perte et fracas, a d'ailleurs décidé de prendre une nouvelle fois la pose afin de le prouver.

Vendredi 13 janvier, la chanteuse révélée par The Voice 4 sur TF1 et passée par Les Anges 9 sur NRJ12 a en effet révélé un cliché très sexy, en noir et blanc, sur lequel elle prend la pose en lingerie et affiche fièrement son ventre arrondi. "Les nouveaux débuts sont souvent déguisés en douloureuses fins. #pregnant #love #picoftheday", a-t-elle indiqué en légende de la photo immortalisée par Julie Junquera.

"Tu es trop belle", "Une bien jolie future maman", "J'adore c'est vraiment magnifique de porter la vie. Profite bien de ta grossesse car après ça manque", "C'est vraiment beau une femme enceinte !", "Je te souhaite une belle et merveilleuse année. Je pense que ton bébé sera ton plus beau cadeau. N'écoute pas les critiques tu es une femme incroyable. Continue à partager ta voix avec nous pour ensoleiller nos journées", ont rapidement réagi les admirateurs de la jeune femme qui a squatté le sommet des charts avec le single Paradise en 2016.

Concernant la fin de sa love story mouvementée avec Ricardo, Nehuda a indiqué il y a quelques jours : "Ricardo et moi avons décidé, pour le bien de Laia, de nous séparer. Nous ne sommes pas prêts à lui offrir cette stabilité et ce cadre sain en étant en couple. (...) Je suis prête à faire des sacrifices pour cet enfant, malheureusement, je suis la seule prête à le faire." Un message effacé quelques instants plus tard non sans attirer l'attention de son ex.