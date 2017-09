Nehuda et Ricardo accusés de menaces de mort sur mineur : La jeune maman riposte

En juin dernier, Ricardo et Nehuda étaient soupçonnés de maltraitance sur leur petite Laïa, née au mois de février. Alors qu'ils tentent d'oublier cet épisode, les amoureux doivent désormais faire face à une nouvelle polémique. Accusés de menaces de mort envers un enfant, les deux candidats de télé-réalité réagissent.

Nehuda s'est ainsi emparée de son compte Snapchat afin de mettre les choses au clair. "Le jour où ces imbéciles pousseront une personne au suicide ils vont bien payer", a-t-elle lâché avant d'assurer avoir porté plainte contre "toutes les personnes" concernées par ces informations "diffamatoires". "Stop à cet acharnement gratuit qui me fait du mal et qui forcément touche mon enfant, poursuit-elle. Je viens de vivre la plus grosse et la plus douloureuse épreuve de ma vie, l'histoire passe et je recommence à peine à revivre, et bizarrement une plainte apparaît."

La chanteuse repérée dans The Voice 4 (TF1) a par ailleurs indiqué qu'après ces nouvelles révélations, le pneu de sa voiture a été volontairement crevé. De son côté, Ricardo dénonce également de la "diffamation" et de la "spéculation" dans le seul but de "[les] détruire". "Stop à un moment donné", a-t-il lancé.

Pour information, une plainte aurait été déposée à l'encontre des amants terribles de la télé-réalité par une ancienne amie du couple. Alors que les jeunes parents avaient décidé de placer leur chien Tyson, cette même amie avait proposé de l'héberger chez elle un moment. Tyson étant ingérable, cette proche a contacté la SPA afin qu'une famille d'accueil lui soit trouvée. Mais certains internautes ont rapidement reconnu le chien en photo sur l'annonce, accusant Ricardo et Nehuda de l'abandonner. Le couple s'était alors fait lyncher sur les réseaux sociaux, et la jeune maman aurait menacé de "crever" le fils de son amie.