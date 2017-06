Nehuda et Ricardo accusés de violence sur leur bébé : Les stars choquées

Le monde de la télé-réalité est sous le choc. Mardi 27 juin, Le Parisien a révélé que Nehuda (25 ans) et Ricardo Pinto (26 ans), couple connu grâce aux Anges (NRJ12), étaient soupçonnés de maltraitance à l'encontre de leur fille Laïa, âgée de 4 mois. Une enquête préliminaire a été ouverte pour "violences volontaires" contre mineur de moins de 15 ans. Selon le quotidien, "le bébé souffre de fractures et d'ecchymoses au niveau du visage, reste hospitalisé dans le service pédiatrie du CHU de Dijon." Une annonce qui a choqué la Toile dont des candidats et ex-candidats de la télé-réalité.

"Je prie pour ce petit bébé, faites qu'il soit sain et sauf. J'ai une boule au ventre en lisant cela. Comment est ce possible ?!", a par exemple tweeté Aurélie Van Daelen. L'influenceuse qui était avec nous hier pour un Facebook Live est maman d'un petit garçon prénommé Pharell (1 an).