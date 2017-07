Nehuda et Ricardo boycottés après l'hospitalisation de Laïa : fini la publicité

Nehuda et Ricardo font profil bas sur les réseaux sociaux.

Fin juin, les deux candidats de télé-réalité de 25 et 26 ans étaient soupçonnés de maltraitance à l'encontre de leur fille Laïa (4 mois), sévèrement blessée au visage après une dispute de ses parents en voiture.

Si le juge des enfants de Tarascon a depuis redonné la garde du bébé (soigné à l'hôpital de Dijon depuis deux semaines) à sa mère à condition que Ricardo, mis en examen dimanche pour "violences volontaires contre mineur de 15 ans", ne vive pas pour l'instant sous le même toit que l'enfant, les fans de télé-réalité ne semblent quant à eux pas près d'oublier cette affaire que l'avocat du couple, Me Arié Alimi, a pourtant qualifiée "d'accident".

Pour preuve, face à la colère des internautes, Nehuda et Ricardo ont été contraints de supprimer la possibilité de poster des commentaires sous l'intégralité de leurs photos Instagram afin d'éviter de recevoir des messages trop négatifs. Encore plus révélateur, le couple a effacé toutes ses photos de placements produits... et il y en avait beaucoup ! A croire que les marques ne veulent plus du tout être associées au couple. Un sacré manque à gagner...

Pour rappel, depuis le début de l'affaire, le couple a maintenu que les blessures causées à sa petite fille de 4 mois – une fracture et des ecchymoses – étaient d'origine accidentelle. Selon les déclarations du duo, Ricardo aurait, lors d'une altercation en voiture, jeté son téléphone en direction de sa compagne, l'appareil finissant sa course sur le visage du bébé.

Nehuda a récupéré sa petite princesse mardi 11 juillet. Ricardo ne pourra - pour le moment - leur rendre visite qu'en présence d'un médiateur.