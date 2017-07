Nehuda et Ricardo, leur bébé sévèrement blessé : Bientôt devant le juge...

Nehuda et Ricardo vont bientôt être entendus par la justice.

Soupçonnés de maltraitance envers leur petite Laïa âgée de seulement 4 mois (le bébé a été confié au CHU de Dijon, où il reçoit des soins après avoir été sévèrement blessé au visage), les deux candidats de télé-réalité visés par une enquête préliminaire pour "violence volontaire contre mineur de moins de 15 ans" menée par le parquet de Tarascon vont pouvoir donner leur version des faits.

Selon des proches du couple interrogés par nos confrères du Parisien, c'est lundi 10 juillet à 13h que Nehuda et Ricardo devront se présenter devant un juge pour enfants. Toujours selon eux, les parents de Laïa maintiendraient que tout ceci ne serait que le fruit d'un "accident malencontreux" suite à une tension dans le couple survenue le week-end dernier. Tension qui aurait amené Ricardo à jeter son téléphone en direction de sa compagne, blessant malencontreusement leur bébé au visage, provoquant fractures et ecchymoses.

Rappelons que L'Express a révélé cette semaine que Ricardo et Nehuda avaient, après leur garde à vue de lundi dernier, perdu provisoirement la garde de leur petite fille (visée par 45 jours d'ITT après le diagnostic des médecins) sur ordre des autorités compétentes. "Le procureur Patrick Desjardins assure avoir pris des mesures d'urgence pour protéger la fillette, en ordonnant son placement provisoire. Pour le moment, Laïa est toujours à l'hôpital. Ses parents n'ont pas réagi et n'ont pas non plus souhaité s'exprimer", pouvait-on lire.

Pour rappel, les tourtereaux se trouvaient en voiture, dans l'Yonne, lorsque la fillette a été grièvement blessée au visage. Paniqués, Nehuda et Ricardo l'auraient donc immédiatement emmenée à l'hôpital le plus proche, réclamant en urgence l'aide des équipes médicales.