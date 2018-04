Nehuda et Ricardo soupçonnés de violences sur leur bébé : "Ça nous a calmés..."

En juin dernier, Ricardo et Nehuda étaient soupçonnés de maltraitance envers leur fille Laïa, née en février 2017. Ce mercredi 4 avril 2018, soit neuf mois plus tard, la chanteuse révélée dans The Voice (TF1) s'exprime sur l'affaire à l'antenne de CNews.

Nehuda confie ainsi ressortir grandie de cette affaire. Et elle n'est pas la seule à avoir changé : Ricardo a lui aussi pris conscience de certaines choses. "On s'est dit : 'À un moment donné, il faut qu'on se calme', lance-t-elle. Notre relation est passionnelle mais maintenant on a un enfant." Et de poursuivre : "Ça nous a calmés et on s'est dit qu'on a un petit bébé qui est l'amour de notre vie. On ne lui a jamais fait de mal volontairement (...). Il ne faut plus jamais que ça se reproduise."

Plus encore, la jeune maman estime que sa relation avec Ricardo, rencontré sur le tournage des Anges de la télé-réalité (NRJ12), ne doit pas avoir de conséquences négatives sur l'enfant. "Notre amour ne doit pas être un poison pour notre petite fille, au contraire. En plus, notre amour est beau, on s'aime vraiment", conclut-elle.

Pour rappel, Ricardo et Nehuda étaient soupçonnés de violences volontaires sur la petite Laïa, à l'époque âgée de 4 mois. Le bébé avait été admis au service pédiatrique du CHU du Dijon, où des blessures au visage avaient été constatées. 45 jours d'ITT (incapacité totale de travail) lui avaient même été prescrits par les médecins. Tandis que le jeune papa avait été mis en examen pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans, la petite Laïa était restée auprès de Nehuda. Depuis, la petite famille est réunie et les jeunes parents ont célébré le premier anniversaire de leur fille à trois.