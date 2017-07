Nehuda et Ricardo violents avec leur bébé? Outrées, leurs familles se mobilisent

Lundi 10 juillet 2017 à 13h, les candidats de télé-réalité Nehuda et Ricardo devront se présenter devant le juge pour enfants. Soupçonnés de maltraitance envers leur petite Laia (le bébé d'à peine 4 mois est actuellement hospitalisé au CHU de Dijon où il a été reçu après avoir été grièvement blessé au visage), les jeunes parents vont pouvoir donner sa version des faits. Une version d'ores et déjà soutenue activement par leurs proches...

En effet, ces derniers ont décidé de briser le silence en lançant une pétition visant à démentir les accusations de maltraitance. Cette pétition intitulée 'Nous mamans, famille, amis de Nehuda et Ricardo sommes contre les accusations envers Laïa' établit notamment : "Nous sommes choqués, outrés par les fausses accusations de maltraitance envers Laia Pinto la fille de Nehuda et Ricardo. Nous amis et famille du couple nous ne pouvons cautionner ce genre d'accusations car cela voudrait dire que nous sommes complices ! Faisant partie de leurs vies et de celle de Laia, absolument aucun acte de maltraitance n'a jamais était commis envers notre princesse, Nehuda et Ricardo sont des parents aimants et attentionnés envers leur fille. Laia est une petite fille souriante, pleine de vie, avec beaucoup de tonus, elle nous fait bien rire ! Nous l'aimons et ne voulons pas que sa maman ou son papa lui soient arrachés pour des actes qu'ils n'auraient jamais pu commettre ! Nous ne voulons pas que notre princesse perde son sourire et souhaitons vous demander une signature qui nous aidera beaucoup. À toutes les mamans qui ont du coeur et tous les autres. Merci" Une pétition qui a, pour le moment, récolté seulement 320 soutiens.

Pour rappel, Nehuda et Ricardo, qui ont provisoirement perdu la garde de leur enfant, sont visés par une enquête préliminaire pour "violence volontaire contre mineur de moins de 15 ans" menée par le parquet de Tarascon. Pour le moment, les parents ont seulement parlé d'un "accident malencontreux" – survenu en voiture le week-end dernier – à la suite d'une tension dans le couple. Tension qui aurait amené Ricardo à jeter son téléphone en direction de sa compagne, blessant malencontreusement leur bébé au visage et provoquant fractures et ecchymoses (les médecins lui ont diagnostiqué 45 jours d'ITT selon L'Express).