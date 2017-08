Nehuda : La chérie de Ricardo dévoile son nouveau look et fait l'unanimité !

Sur Instagram, Nehuda s'est affichée les cheveux bruns et courts. Un carré wavy qui a fait l'unanimité auprès des internautes. "C'est canon !", "Magnifique", "Ça te va vraiment très bien comme ça", "Ça change, tu es sublime avec cette coupe", "Une vraie beauté", "Cette couleur te va beaucoup mieux que le blond", "J'adhère, et le carré et le brun, ça te change", ont alors écrit certains.

Outre cette nouvelle coupe, la compagne de Ricardo a révélé ses projets sur Snapchat. Ainsi, elle a indiqué avoir été sollicitée par des fans afin de créer sa chaîne YouTube, "surtout pour les métisses comme [elle] pour le maquillage et pour les fringues". Seulement, pour l'heure, rien n'est décidé. "Ça ne me motive pas, donc j'essaye de trouver un truc original pour partager avec vous", a-t-elle lancé. De son côté, Ricardo retourne à l'école dès la rentrée. Le jeune papa suivra une formation dans le but d'ouvrir un garage spécialisé dans la préparation automobile.