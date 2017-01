Nehuda (Les Anges 8), enceinte et topless : Elle exhibe son baby bump !

Nehuda n'a que faire des commentaires haineux qu'elle peut recevoir sur les réseaux sociaux. La future maman de 25 ans, séparée de Ricardo Pinto, a d'ailleurs décidé de prendre une nouvelle fois la pose afin de le prouver.

Dimanche 8 janvier, la chanteuse révélée par The Voice 4 sur TF1 et passée par Les Anges 9 sur NRJ12 a en effet révélé un cliché très sexy, en noir et blanc, sur lequel elle prend la pose topless et affiche fièrement son ventre arrondi. "L'accouchement est le seul rendez-vous à l'aveugle durant lequel vous êtes sûr de rencontrer l'amour de votre vie #pregnant #babybump #babygirl", a-t-elle indiqué en légende de la photo immortalisée par Julie Junquera.

"Qu'est-ce que c'est beau, une femme enceinte !", "Magnifique photo et magnifique future maman", "Magnifique photo ! Soyez heureuses toutes les deux. J'espère que tu es bien entourée ma belle...", "Mais quelle beauté, la grossesse te va tellement bien ! Elle t'embellit encore plus", ont rapidement réagi les admirateurs de la jeune femme qui a squatté le sommet des charts avec le single Paradise en 2016.

Concernant la fin de sa love story mouvementée avec Ricardo, Nehuda a indiqué il y a quelques jours : "Ricardo et moi avons décidé, pour le bien de Laia, de nous séparer. Nous ne sommes pas prêts à lui offrir cette stabilité et ce cadre sain en étant en couple. (...) Je suis prête à faire des sacrifices pour cet enfant, malheureusement, je suis la seule prête à le faire." Un message effacé quelques instants plus tard.