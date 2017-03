Nehuda (Les Anges 8), maman hyper protectrice avec Laïa ? Elle s'explique...

Début mars 2017, nous apprenions la naissance de la petite Laïa, fruit de la relation amoureuse et (très) souvent tumultueuse entre Nehuda et Ricardo Pinto des Anges 8 sur NRJ12.

Si Nehuda a d'abord été très critiquée pour avoir préféré poster des placements de produits sur son compte Instagram plutôt que d'annoncer concrètement l'heureux événement à ses admirateurs, la chanteuse de Paradise a repris les choses en mains le 8 mars dernier sur son compte Snapchat en s'adressant directement à ses fans.

Qu'on se le dise, la jeune artiste n'a nullement l'intention de dévoiler le visage de sa petite princesse et elle a décidé de se faire discrète quant à son rôle de maman. "Tout va bien. Merci pour votre amour ! Et merci de respecter ce choix-là, de me taire et de ne pas avoir envie de partager ce nouveau bonheur dans ma vie, vous me donnez beaucoup d'amour, malheureusement il y a aussi beaucoup de méchants", a-t-elle écrit en légende d'un cliché la montrant assise sur un canapé à côté de la petite Laïa dont on ne voit que le bras.

Nehuda arrivera-t-elle à se tenir à cette discipline exigeante ? Ricardo en fera-t-il autant ? À suivre...