Nehuda (Les Anges 8) : Son beau tatouage pour sa fille Laia

En février dernier, Nehuda et Ricardo sont devenus les heureux parents de Laia. Après avoir connu une période difficile lors de laquelle le couple s'est beaucoup déchiré, les amoureux sont aujourd'hui plus amoureux que jamais et heureux de débuter une nouvelle vie à trois. Un amour que Nehuda ne cesse de partager sur les réseaux sociaux.

"Le jour de ta naissance, tu m'as offert une nouvelle vie. Avant toi, je n'avais rien. Aujourd'hui j'ai tout", a par exemple écrit la chanteuse il y a quelques jours sur Instagram. Un doux message suivi d'un autre, dédié cette fois à son Ricardo : "La magie du vrai amour, c'est d'ignorer qu'il puisse finir un jour..."

Mardi 9 mai, c'est avec un nouveau post que Nehuda a partagé son bonheur. Sur Instagram, elle a révélé avoir fait un tatouage en hommage à Laia. Il s'agit du prénom de l'enfant écrit sur son avant-bras, tout simplement. "4 lettres qui définissent mon monde", a-t-elle précisé.