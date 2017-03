Nehuda (Les Anges) maman : Son post sponsorisé pour retrouver la forme agace !

Nehuda a confirmé la naissance de Laïa d'une manière étonnante...

Si Julia Paredes a annoncé très simplement l'arrivée de Luna à ses fans sur les réseaux sociaux, la candidate des Anges 8 a préféré le faire beaucoup plus discrètement... en faisant un placement de produits. Après avoir légendé un cliché d'elle d'un "Maman léopard", Nehuda a fait la promotion de la marque Foodspring en précisant qu'elle comptait "bien [se] remettre en forme".

"Ils ont développé une gamme de gélules pour aider à mincir et être en bonne santé, le top pour les jeunes mamans", a également indiqué la petite amie de Ricardo. Léger problème : ses fans auraient préféré qu'elle poste ne serait-ce qu'une petite partie du corps de sa fille pour annoncer l'heureux événement, plutôt que de publier un post sponsorisé. Nombreux sont donc ceux qui s'en sont pris à la chanteuse dans les commentaires.

"Elle pourrait au moins nous dire comment va sa puce et si tout va bien !", "Quel mépris.... Vous faire dépenser votre argent, c'est tout ce qu'elle veut !!! Aucun respect pour les gens qui la suivent.... C'est affreux une telle mentalité ! De dire qu'elle a accouché, ça coûte quoi ?? Voir sa tête on s'en fout", "C'est dommage de penser qu'à sa peau, son corps et tout même quand on vient d'avoir une petite merveille. Mais bon chacun ses trucs", "Se faire du fric avec ses pubs à deux balles. Et pour les gens qui la suivent et soutiennent depuis toujours, même pas foutu de dire un mot sur son nouveau bonheur pffff. Ils ont vraiment pris la grosse tête, les deux !!! Redescendez sur terre, vous n'êtes rien !!", a-t-on notamment pu lire.

Des commentaires négatifs qui, nous en sommes certains, n'ont pas entaché le bonheur de Nehuda.