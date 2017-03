Nehuda (Les Anges) taclée pour ses placements de produits : Sa réponse cash !

Mieux vaut ne pas la chercher, au risque de s'attirer les foudres de Nehuda.

À l'instar de Jessica Thivenin (Les Marseillais), Coralie Porrovecchio (Secret Story 9) ou encore Nabilla Benattia, la candidate des Anges 8 (NRJ12) réalise de nombreux placements de produits sur les réseaux sociaux. Une situation qui agace fortement ses abonnés. Nombreux sont ceux à se plaindre que la maman de Laïa (née fin février) publie plus de posts sponsorisés que de photos personnelles.

Lassée par ces critiques incessantes, Nehuda a pris la décision de taper du poing sur Snapchat. "Arrêtez de me casser la tête avec les placements de produits ! Vous n'êtes pas obligés de me suivre si ça vous saoule p****n. On est en 2017, allez casser les c******s aux gens malhonnêtes au lieu de me prendre la tête", s'est indignée la petite amie de Ricardo Pinto dans un premier temps.

Puis, après avoir admis qu'elle n'évoquait pas assez sa vie personnelle sur les réseaux sociaux et avoir promis que cela changerait, Nehuda a ajouté : "Allez casser la tête à ceux qui se font des 300 000 euros par mois et qui ont des baraques de luxe en vendant du caoutchouc/goudron à vos petites soeurs et petits frères au lieu de me saouler."

Reste à savoir si son message sera entendu.