Neil Young : Le chanteur de 72 ans a épousé l'actrice Daryl Hannah, 57 ans

En couple depuis 2014, le chanteur de 72 ans et l'actrice de 57 ans avaient débuté leur belle histoire peu de temps après la rupture de Neil Young avec son épouse de 36 ans, Pegi. À l'époque, des rumeurs avaient affirmé que le coup de foudre du musicien pour sa nouvelle conquête était à l'origine de son divorce.

"On est chanceux de s'être trouvés. Je serai toujours reconnaissant de l'opportunité que j'ai de partager ma vie avec elle, et elle ressent la même chose. Lorsqu'on s'est mis ensemble, même certains de mes proches amis se sont montrés pessimistes, ce que je ne comprenais pas. Daryl est un être formidable et j'ai beaucoup de chance de la connaître", avait confié Neil Young au site Yahoo en mars dernier. À cette époque, l'artiste assurait la promotion de Paradox, premier long métrage pour Netflix réalisé par Daryl Hannah, dans lequel il jouait.

Quant aux personnes qui critiquent leur relation ? "On n'y prête pas attention. Cela n'a pas d'importance, on s'en fout. On s'en moque parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et s'ils savent de quoi ils parlent, on s'en fout aussi. Ce qui compte, c'est nous", avait-il ajouté à l'époque.

Neil Young avait été marié une première fois entre 1968 et 1970 à Susan Acevedo avant de se remarier à Pegi Morton en 1978. De cette second union sont nés deux enfants, Ben (40 ans) et Amber (34 ans). Il est également le père de Zeke (né en 1972) dont la maman est l'actrice Carrie Snodgress (décédée en 2004).

Il s'agit du premier mariage pour Daryl Hannah qui n'a pas d'enfants.