Nekfeu et Bertrand Chameroy amis d'enfance : Ils le découvrent en direct !

Jeudi 2 novembre, les auditeurs d'Europe 1 ont assisté à une scène très surprenante dans la matinale Bonjour la France. À l'occasion de la promotion du film Tout nous sépare, le rappeur et comédien Nekfeu (27 ans) a en effet appris quelque chose d'inattendu sur son passé...

C'est le chroniqueur Bertrand Chameroy – sous les yeux de l'animatrice Daphné Bürki – qui a annoncé la nouvelle à celui qui vient de tourner avec Catherine Deneuve. Il en était sûr, Nekfeu était forcément un ami d'enfance perdu de vue !

"Nekfeu, tu as 27 ans ? Tu es né à la Trinité dans les Alpes-Maritimes ? Moi j'en ai 28 et j'ai grandi à Cantaron à deux kilomètres de la Trinité. Quand j'étais petit je jouais souvent sur le manège du supermarché avec un petit garçon qui porte ton prénom, Ken, et dont je n'ai jamais eu de nouvelles puisque je ne le voyais qu'à cette occasion", a commencé Bertrand Chameroy face à un Nekfeu (Ken Samaras de son vrai nom) très attentif. Et de poursuivre : "D'où ma question : Est-ce que c'est toi qui faisait du manège avec moi à Auchan dans les années 90 ?"

Très amusé par cette révélation, Nekfeu a réagi : "C'est possible man ! Ce serait ouf ! Il n'y a pas un milliard de Ken, donc c'est archi-possible ! Tu lisais des Dragon Ball dans les rayons du Auchan ? C'est incroyable, on va en reparler après l'émission."

