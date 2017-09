Nelly Furtado dévoile de jolies rondeurs (camouflées)... Et un nouveau boyfriend

En avril dernier, lors de la promotion de son album The Ride, Nelly Furtado révélait s'être séparée de son mari dans le plus grand secret et être prête à faire de nouvelles rencontres. "Je suis célibataire maintenant, que l'on mette à jour ma page Wikipédia car cela ne m'aide pas à obtenir des rencards ! Je suis prête à fréquenter quelqu'un de nouveau", avait déclaré la chanteuse de 38 ans en avril dernier, lors de l'enregistrement de l'émission britannique Loose Women. L'interprète du mythique tube I'm Like a Bird avait épousé l'ingénieur du son américano-cubain Demacio Castellon, qu'elle avait rencontré deux ans auparavant par l'intermédiaire de Timbaland sur l'enregistrement de son album à succès Loose. Six mois plus tard, Nelly Furtado est recasée.

Invitée jeudi 28 septembre au premier Gala pour l'océan de Monte-Carlo organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco, en présence d'Albert et Charlene de Monaco, Nelly Furtado ne s'est pas rendue seule à l'Opéra monégasque, où s'est déroulé l'événement caritatif pour soutenir les initiatives en faveur d'un océan durable. La chanteuse était accompagnée de son nouveau boyfriend, un chanteur répondant au nom de Gerard Long II. Le couple a officialisé leur romance en posant main dans la main sur le photocall.

Dotée d'une silhouette fluette au début de sa carrière, Nelly Furtado s'est arrondie au fil des années. L'artiste a choisi cette fois-ci de couvrir ses jolies rondeurs avec une longue robe vaporeuse bleu clair et à rayures signée Phil Gomez. Si sa morphologie a changé, son sublime sourire illumine toujours autant.

Au cours du Gala pour l'Océan de Monte-Carlo, Nelly Furtado a posé avec Albert et Charlene de Monaco, mais aussi les acteurs Adrien Brody et Olga Kurylenko et le chanteur Robin Thicke venu accompagné de sa jeune compagne de 22 ans April Love Geary, enceinte de leur premier enfant. Pour cette première édition, la soirée caritative et environnementale a récompensé Leonardo DiCaprio pour ses actions exemplaires concernant la préservation de la planète.