Nelson Monfort bientôt à la retraite ? Il se dévoile...

Nelson Monfort est en très grande forme !

Interrogé par nos confrères de Télé Star à propos de ses 30 ans de carrière sur nos petits écrans, le journaliste sportif de 65 ans a assuré qu'il avait nullement l'intention de prendre sa retraite. "Tant que les téléspectateurs me feront confiance, je serai là... Le véritable patron, c'est le public. Et quand, en plus, les directeurs de chaîne sont derrière vous... Bref, je ne vois pas pourquoi je prendrais ma retraite (...) Voyez Michel Drucker, Patrick Sébastien... Il y a des animateurs qui sont dans le coeur des téléspectateurs, et peu importe leur âge", a-t-il indiqué.

Aussi, pour expliquer son incroyable longévité sur nos écrans, le papa de la très jolie Victoria Monfort (30 ans) a livré ce qu'il croit être la clé de son succès. "Pour réussir dans ce métier, il faut aimer les gens avec sincérité, c'est ce que j'essaie de faire. Quand ils sentent qu'on les aime, ils savent vous le rendre. C'est ma seule explication", a-t-il analysé.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement en kiosque.