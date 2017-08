Nemo s'installe à l'Élysée : Julie Gayet donne des nouvelles de Philae

Annoncé au début de l'été par la presse, l'arrivée du nouveau chien du couple Macron a enfin été officialisée. Dimanche 27 août 2017, Brigitte et le président Emmanuel Macron ont recueilli, à la SPA, un petit Nemo de 22 mois. Tandis que ce jeune labrador croisé griffon fait ses premiers pas bien remarqués à l'Élysée, que devient l'ancienne locataire à quatre pattes de François Hollande, l'adorable Philae ? Il suffisait de demander à Julie Gayet.

L'actrice et productrice, à la riche actualité (théâtre, opéra et cinéma pour cette rentrée), était l'invitée de C à vous, lundi 27 août sur France 5. Julie Gayet a bien voulu faire quelques confidences sur son couple et même évoquer ce moment douloureux lorsque son compagnon a renoncé à un second mandat. Mais elle a aussi fait cette promesse : sa discrétion durant le mandat de François Hollande restera la même maintenant qu'il n'est plus président. Et c'est à ce propos qu'elle évoque la chienne : "Ça ne va rien changer. Peut-être pour vous, à vos yeux, mais pas pour moi. Je continue mon métier. Oui, alors pour Philae, ça va changer beaucoup justement, s'amuse l'actrice. Mais pour moi, non. Je continue de me produire. Je vais bientôt monter sur scène [Rabbit Hole, Univers parallèles, de David Lindsay-Abaire, au théâtre des Célestins à Lyon, ndlr] donc j'ai un trac fou."

Chroniqueur de l'émission, Pierre Lescure relance Julie Gayet sur Philae, qui se porte à merveille depuis qu'elle a donné naissance à sa portée : "Oui, on lui a fait faire dix petits chiots. Ils ont tous été donnés", répond l'actrice devant l'inquiétude de l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine sur le devenir des petits. Plus loin dans l'émission, la chroniqueuse Marion Ruggiéri décortique le compte Instagram de l'actrice et parle d'une photo de Philae, publiée le 12 juillet dernier, comme d'un coming out de l'intéressée confirmant sa relation avec François Hollande.

Moins de cache-cache chez les Macron. Le 3 août, Brigitte Macron s'est rendue avec ses deux petits-enfants, Emma et Thomas, la fille et le fils de son aînée, Laurence Auzière Jourdan, au refuge de la SPA d'Hermeray, dans les Yvelines. C'est accompagnée d'Emmanuel, que la première dame y retournait avant-hier, dimanche, pour adopter officiellement le petit Nemo : "C'est l'année des 'N'. Et parce que le président adore 20 000 lieues sous les mers", a indiqué l'entourage du président. Lundi, on pouvait déjà apercevoir le toutou dans les jambes du président sur le perron de l'Élysée et avec Brigitte dans le parc de l'Élysée.