Nesma (Les Anges 9) dévoile pourquoi elle s'est rasée le crâne !

Vendredi 24 mars, les téléspectateurs de NRJ12 découvraient que Nesma portait une perruque et qu'en réalité, elle avait le crâne rasé. Un style capillaire qui a fait son petit effet sur la Toile. Ayem Nour a donc profité de la venue de la candidate des Anges 9 dans le Mad Mag lundi 27 mars pour évoquer le sujet.

Après avoir indiqué que "les cheveux rasés, c'est un choix de [sa] part", la rivale d'Haneia a expliqué d'où lui était venue cette idée : "Un soir ça m'a pris comme ça. Je suis un peu fofolle, je me suis dit j'en ai marre des brushings, j'en ai marre des après-shampoings, des masques, de tout ça. J'ai vu une tondeuse à côté de moi et je me suis dit : 'Pourquoi pas ?'"

Mais passer des"cheveux noirs jusqu'au fessier" à un crâne rasé n'a pas été chose facile au départ pour la jeune femme : "Le lendemain ça m'a fait un peu bizarre." Nesma a toutefois trouvé une alternative en cas d'envie de changement : les perruques.

Un accessoire beauté qu'elle a accepté d'enlever dans Les Anges 9 et elle a révélé pourquoi : "Je me suis dit que malheureusement, pour plein de femmes, ce n'est pas leur choix d'enlever les cheveux, ça peut être une maladie. Moi j'ai le choix d'avoir pu raser ma tête, je l'assume, ce n'est pas une honte."