Nesma (Les Anges 9), la chirurgie esthétique : Seins, nez, lèvres... elle dit tout

Elle est arrivée dans Les Anges 9 de NRJ12 en tant qu'Ange anonyme (malgré un passage furtif dans La Villa des coeurs brisés 2 de NT1), Nesma est désormais l'une des starlettes de télé-réalité les plus scrutées. Il ne se passe désormais pas un jour sans que l'on parle de son âge, de sa perruque ou de ses passages par la case chirurgien esthétique !

Interrogée par Sam Zirah pour En toute intimité, Nesma (20 ans) a accepté d'en dire plus sur ses opérations... et sans aucune langue de bois ! "Je suis passée par la chirurgie esthétique, je peux pas mentir, c'est pas un tabou chez moi (...) J'ai fait refaire ma poitrine. Avant, je faisais du 85B, j'adorais ma poitrine mais ce qui m'a fait changer de bord, c'est que quand j'avais des décolletés je mettais toujours des push-up, j'étais complexée par ça. J'ai franchi le pas et je me sens bien avec un 85D !", a-t-elle expliqué, évoquant au passage une opération à 4500 euros. Et de poursuivre avec une opération à 3000 euros : "Le nez bien sûr, je l'ai eu à l'âge de 18 ans. Ma mère n'était pas forcément pour et après, elle était contente parce qu'elle voyait très bien que j'étais épanouie. Mon nez, c'était vraiment un complexe pour moi, je ne pouvais pas me mettre de profil, je n'y arrivais pas avec les photos..."

Enfin, la jolie candidate a révélé avec la même franchise : "Je me suis fait injecter de l'acide hyaluronique au niveau de la lèvre du bas, je la trouvais trop fine par rapport à celle du haut." En revanche, elle l'a juré, ses pommettes saillantes sont bien naturelles et elle n'a pas eu recours au Botox ! C'est dit !