Nesma (Les Anges 9) métamorphosée par la chirurgie ? Les photos qui intriguent !

Nesma a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ? Les internautes en sont persuadés !

L'Ange anonyme a rapidement fait parler d'elle dans Les Anges 9 (NRJ12) pour son physique avantageux. Mais il y a quelques jours, c'est pour tout autre chose que la jeune femme a fait le buzz. Après avoir découvert des photos provenant de son booking sur le site 01casting.com, plusieurs internautes se sont persuadés que Nesma avait eu recours à la chirurgie esthétique.

On l'y découvre en effet, avec des lèvres moins pulpeuses et un nez plus fin. De quoi intriguer de nombreux internautes. Mais pour l'heure, la candidate de télé-réalité qui a participé au concours Miss Bikini n'a pas réagi à ces rumeurs.

Ce qui est certain, c'est que les cheveux de Nesma ne sont pas naturels. Elle porte en effet une perruque comme l'a expliqué Aymeric Bonnery dans le Mad Mag de NRJ12 du 24 février 2017. Après quoi, il a dévoilé une photo du mannequin sans cet artifice. Et bonne nouvelle, la jolie blonde a fait l'unanimité auprès de l'équipe de l'émission. Pour preuve, l'animatrice Ayem Nour l'a comparée à Amber Rose. Rien que ça !