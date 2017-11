Neuilly sa mère !, la suite : Arnaud Montebourg se lance dans le cinéma

D'après le quotidien, Arnaud Montebourg joue son propre rôle, celui d'un professeur de Sciences Po. "Il y a une semaine, dans les locaux de l'institut d'études politiques à Paris, il a tourné pour le prochain film de Gabriel Juline-Laferrière et Djamel Bensalah", indique Le Parisien. Etre acteur, une première pour l'homme politique.

Avec ses ingrédients – de jeunes comédiens pleins de justesse, des répliques cultes et une histoire qui brasse différents milieux sociaux et diverses générations –, Neuilly sa mère ! avait fait sensation au box-office en 2009, avec 2,5 millions d'entrées. Pas étonnant qu'une suite ait été mise en chantier. Dans ce nouvel opus, on retrouvera les héros toujours incarnés par Samy Seghir (23 ans) et Jérémy Denisty (26 ans). Denis Podalydès, Valérie Lemercier et François Xavier Demaison seront de l'aventure, tout comme l'humoriste et chroniqueuse Sophia Aram. Cette dernière prend la relève de Rachida Brakni, qui jouait la tante du personnage principal. Le pitch révélé en 2016 par L'Express (mais qui a peut-être changé depuis ?) : "Les deux héros, qui se sont bien intégrés dans la ville des Hauts-de-Seine, ont fait faillite et sont obligés de retourner dans leur cité de Nanterre. Mais l'un d'eux pense reconquérir Neuilly par la face politique."