Les abus de chirurgie esthétique peuvent avoir des effets dévastateurs mais cela n'empêche malheureusement pas certains de continuer à en pratiquer... Inconnu au bataillon, Neven Ciganovic vient de se faire un nom en racontant ses mésaventures...

Cet homme de 45 ans, star de la télé-réalité en Europe de l'Est, vient de révéler que sa dernière opération l'avait laissé avec... une érection permanente ! Alors qu'il souhaitait se faire refaire le nez, Neven Ciga­no­vic s'est rendu dans une clinique en Iran, où les prix sont plus bas, et après sa troisième opération nasale, il a dû rentrer chez lui à Belgrade, en urgence. La raison ? Une réaction allergique à l'anes­thé­sie qui lui a étrangement procuré une érec­tion perma­nente. Une séquence cocasse que l'on retrouvera peut-être dans le documentaire que Channel 4 prépare sur sa vie.

Très douloureux, cet effet secondaire ne doit pas être pris à la légère et Neven Ciga­no­vic a donc été hospitalisé afin de subir une opération pour éviter de graves complications. Auprès du Daily Mail, il a confié beaucoup souffrir et ne pas être totalement rétabli. En dépit de cette déconvenue et après avoir déjà subi pas moins de 12 opérations de chirurgie esthétique, il compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin et passer de nouveau sur le billard...