Neymar accusé de viol : sa conquête déballe tout à la télé brésilienne !

Depuis le début de l'affaire, Neymar réfute les accusations de viol, assurant être tombé dans un "piège". Une version également soutenue par son papa Neymar da Silva Sr. Mais le célèbre footballeur brésilien de 27 ans doit faire face à une nouvelle attaque de la part de celle qui l'accuse de l'avoir violée dans un hôtel parisien situé proche de l'Arc de triomphe, à Paris, le 15 mai dernier, le Sofitel.

Mercredi 5 juin 2019, la chaîne brésilienne SBT a diffusé une interview exclusive de Najila Mendes de Souza, le mannequin de 26 ans à l'origine de la plainte. Face à la caméra, ses longs cheveux blonds tirés en queue de cheval, la jeune femme a confirmé ses accusations. "Oui, j'ai été victime de viol. D'une agression suivie d'un viol. Je le confirme", a-t-elle répondu d'entrée de jeu, répondant à la question on ne peut plus directe du journaliste : "Avez-vous été victime d'un viol ou d'une agression ?"

Mon intention était d'avoir une relation sexuelle avec lui

Najila Mendes de Souza, qui dit étudier le design en plus d'exercer une activité de mannequin, est ensuite revenue sur les circonstances de sa rencontre avec Neymar. C'est bien elle qui est entrée en contact avec l'attaquant brésilien en lui envoyant un message via Instagram. En plus d'avoir obtenu une réponse, il lui a également été demandé son numéro de téléphone, qu'elle a fourni. Leurs échanges se sont alors poursuivis sur l'application WhatsApp. "Dès le début, mon intention était d'avoir une relation sexuelle avec lui. C'était ma volonté, et c'était clair pour lui aussi", a-t-elle confessé face caméra, des propos traduits par L'Équipe.

Le 15 mai dernier, elle a ainsi débarqué à Paris, accueillie par un Neymar agressif. Najila Mendes de Souza a malgré tout choisi de rester. La jeune femme a ensuite détaillé leur nuit passée ensemble : "On a commencé à s'embrasser, jusque-là ça allait, c'était consenti. Mais ensuite, il a commencé à me brusquer. Au début, j'ai dit OK, mais après, ça m'a fait mal, alors j'ai dit stop. Il s'est excusé, on s'est allongé, je lui ai demandé s'il avait des préservatifs, il m'a dit non. Alors je lui ai dit qu'il ne se passerait rien. Il n'a pas répondu, on a continué et puis d'un coup, il m'a retournée et a commis l'acte. Je lui ai demandé d'arrêter. Pendant qu'il continuait, il me frappait les fesses violemment. Ça a duré quelques secondes, ensuite je me suis retirée. Je lui ai dit plusieurs fois 'stop, non, stop'". Sous le choc, Najila Mendes de Souza est ensuite allée se réfugier dans les toilettes de la chambre d'hôtel. "C'est devenu un viol quand il m'a dit qu'il n'avait pas de préservatif (...). Il n'avait pas le droit de me faire ça. C'est à ce moment que j'ai décidé de me faire justice. Je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait", a-t-elle ajouté.

Le témoignage de la jeune Brésilienne n'est pas le seul élément en la défaveur de Neymar. Une vidéo montrant Najila Mendes de Souza avec l'attaquant du PSG au lendemain de l'agression a également été dévoilée. La séquence d'une minute montre la jeune femme s'en prendre au footballeur. "Je vais te frapper ! Tu sais pourquoi ? Parce que tu m'as agressée hier et tu m'as laissée seule", lui lance-t-elle. Cette vidéo d'une durée totale de sept minutes a été filmée à l'initiative de Najila Mendes de Souza, dans le but d'obtenir des preuves contre Neymar. Une information apportée par Danilo Garcia de Andrade, l'avocat de Najila Mendes de Souza, à la radio Globo1.