Neymar accusé de viol : sa défense pourrait lui coûter cher

Les accusations sont graves et Neymar a tenu à les démentir en personne, se disant victime d'"un piège". Une jeune Brésilienne prétend que le célèbre footballeur de 27 ans l'a violée le 15 mai dernier dans un hôtel parisien proche de l'Arc de Triomphe. Après une rencontre sur les réseaux sociaux et plusieurs échanges, Neymar invite son interlocutrice à venir le rejoindre à Paris en payant ses billets. Sauf qu'une fois de retour au Brésil, la jeune femme dépose une plainte à São Paulo, accusant le célèbre footballeur de l'avoir violée alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool.

Actuellement au Brésil pour disputer la Copa America qui débute le 15 juin prochain, Neymar a très rapidement réagi. D'abord en publiant une vidéo dans laquelle il a nié les lourdes accusations proférées à son encontre, séquence de plusieurs minutes retirée depuis. "On m'accuse de viol, c'est un gros mot, c'est très fort, mais c'est ce qu'il se passe, a déclaré l'attaquant du PSG samedi 1er juin 2019. Cela m'a surpris, c'est quelque chose de très moche, de très triste, car qui me connaît sait quel genre de personne je suis, sait que je ne ferais jamais une chose pareille." Après avoir confirmé qu'il avait bien eu des relations avec la jeune femme, il a indiqué qu'il publierait des preuves de sa non-culpabilité en partageant des images et leurs conversations échangées via l'application WhatsApp. Ce qu'il a fait.

Or, en voulant assurer sa défense, Neymar s'est attiré de nouveaux ennuis. En effet, le footballeur n'était pas autorisé à divulguer ces images et ces textes et cette infraction constitue un crime passible de cinq ans de prison. De façon certaine, Neymar n'échappera pas à une enquête dans laquelle la justice pourrait intervenir dans le cadre de l'entraide pénale internationale. Dimanche 2 juin, la police civile brésilienne s'est rendue au camp d'entraînement de la Seleção dans le but d'entendre Neymar. Mais celui-ci n'était pas encore rentré de son jour de congé pris la veille.