Neymar accusé de viol : sa victime supposée a demandé "à se faire fesser"

Cette deuxième rencontre de Neymar avec la police intervient alors que Najila Trindade vient une nouvelle fois de perdre son avocat, après l'avoir accusé d'avoir participé au cambriolage de son domicile. Le but de cette visite était, selon ses dires, de mettre la main sur sa tablette et des images compromettantes de Neymar. Face à de telles accusations, Danilo Garcia de Andrade a tout simplement préféré se retirer du dossier. "Elle m'accuse en prétendant que la géolocalisation de son appareil pointe dans mes bureaux, a expliqué l'avocat. Ma cliente a une posture totalement contraire à l'éthique, au bon sens et à la vérité... J'adorerais avoir cette tablette, je pourrais ainsi la remettre à la police afin de l'utiliser pour renforcer sa condition de victime... Mais je renonce, car la relation entre un avocat et sa cliente est basée sur la confiance et, dans ce cas, je n'ai plus confiance. J'espère que la vérité sera établie", a déclaré l'avocat.

De son côté, Najila Trindade est poursuivie par la police pour diffamation après avoir déclaré dans une interview filmée pour la chaîne brésilienne SBT que la police était corrompue.