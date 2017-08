Neymar au PSG : Le Barça lui réclame un petite fortune...

Depuis trois semaines, Neymar (25 ans) est le joueur le plus cher de l'histoire du football avec un transfert évalué à 222 millions d'euros. Ses anciens supporteurs de Barcelone n'ont pas digéré cette trahison tandis que le Barça prend des dispositions judiciaires pour lui réclamer (en comparaison aux 222 millions d'euros de son transfère) une petite fortune...

Selon un communiqué du FC Barcelone, repris par l'AFP, le club "a déposé plainte contre Neymar devant un tribunal espagnol pour non-respect de contrat et réclame la restitution d'une partie d'une prime touchée par l'attaquant brésilien, transféré début août au Paris SG, ainsi que 8,5 millions d'euros de dommages". L'AFP rappelle que "depuis le retentissant transfert du Brésilien au PSG il y a trois semaines, le club catalan se refuse ainsi à verser une prime de 26 millions d'euros promise au joueur". "Le club lui réclame la partie déjà versée correspondant à sa prime de prolongation de contrat, en raison d'un non-respect dudit contrat ; 8,5 millions d'euros au titre des dommages et préjudices ; et 10% supplémentaire pour les intérêts de retard", a écrit le FC Barcelone dans son communiqué.

Plus rigolo, le Barça précise que si Neymar ne dispose d'une telle somme, le PSG peut payer à sa place. Reste que l'affaire, déposée le 11 août dans un tribunal barcelonais, "a été transmise par le club à la Fédération espagnole (RFEF), pour qu'elle fasse suivre à la Fédération française (FFF) et à la Fifa".

Neymar, lui, critique vivement les dirigeants de son ancien club et semble déjà s'épanouir au sein de sa nouvelle famille. Dimanche 20 août, le PSG affrontait Toulouse et lui infligeait une correction, 6-2. Le même soir, le FC Barcelone jouait son premier match de Liga face au Bétis Séville mais l'heure était au recueillement après les attentats qui ont frappé l'Espagne (à Barcelone le jeudi précédent puis à Cambrils le lendemain).