Neymar, Cavani, Trapp, Verratti... Qui sont les WAGs des stars du PSG ?

Véritables attractions au bras de leurs amoureux de footballeurs, les WAGs (Wives And Girlfriends) des stars du ballon rond font autant le show en tribunes que leurs maris ou petits amis sur le rectangle vert. Et le PSG, actuel leader de la Ligue 1, est un beau vivier de divines WAGs.

Parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose par exemple : Neymar est-il en couple, et si oui, à quoi ressemble la WAG du joueur le plus cher au monde ? La réponse est non, le Brésilien est célibataire depuis sa douloureuse rupture en juin dernier avec la sublime top Bruna Marquezine. Depuis, personne n'a su conquérir le coeur de la star du PSG. Pas même la chanteuse Demi Lovato, que l'on dit très proche de l'attaquant parisien de 25 ans...

Quid de Cavani ? De 2007 à 2014, il a été marié à Maria Soledad Cabris Yarrús, avant la rupture. Depuis, il aurait retrouvé l'amour avec Jocelyn Burgardt, un mannequin également danseuse de samba. Mais ne comptez pas sur elle pour s'afficher en tribunes ou sur Instagram, la jolie jeune femme est une WAG très discrète... Quant au dernier membre de la NCM, Kylian Mbappé, pas de mystère : a priori, il est célibataire.

Et les autres ? Javier Pastore est un homme marié (avec la jolie Chiara), Kevin Trapp est toujours en couple avec la belle Izabel Goulart, Marco Verratti est un jeune papa comblé, tout comme Thiago Silva. Marquinhos est également fou amoureux, tout comme Thomas Meunier (dont la femme est enceinte). Angel Di Maria est marié à Jorgelina avec qui il a eu une fille, Mia, et il pourrait bien être imité par Lucas Moura qui, sur le point de quitter Paris, est en revanche follement amoureux de sa femme depuis décembre 2016, Larissa Saad. Le pilier du milieu de terrain Thiago Motta est quant à lui marié à Francesca, avec qui il a une fille, Sofia, alors que son successeur Giovani Lo Celso est en couple avec Eva Tutavale, une sublime surfeuse professionnelle.

Autres WAGs remarquées, la magnifique Lena Stiffel (qui sort avec Julian Draxler), Carol Cabrino (l'épouse de Marquinhos) ou encore Marion Areola, la femme du gardien parisien Alphonse. En revanche, voilà un long moment que Layvin Kurzawa n'a pas posté de photos avec sa belle Marlene Wilkerson.

(Re)découvrez tout ce joli petit monde dans notre player ci-dessus !