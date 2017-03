Neymar, héros du Barça-PSG, se moque des Parisiens et fait rire la Toile

Oui mais voilà, le destin a voulu tourner en dérision ces deux joueurs parisiens qui furent assurément parmi les plus mauvais sur le terrain lors de la deroutada parisienne hier soir au Camp Nou. Et Neymar n'a pas oublié cela. Il a donc repris cette photo d'Adrien Rabiot, ajoutant la simple addition 4+2=6, comme le nombre de buts inscrits par le Barça sur le match retour, légendée de smileys pleurant de rire. C'est ce qu'on appelle un troll dans le jargon 2.0. Et apparemment, Neymar est aussi doué dans ce registre que ballon au pied.