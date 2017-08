Neymar : Loin du PSG et des terrains, il s'éclate avec ses amis à Saint-Tropez

Présenté en grande pompe samedi 4 août au Parc des Princes en marge de PSG-Amiens (1er journée de Ligue 1), Neymar fait des débuts pour le moins remarqués avec son nouveau club. Pas sur les terrains non, mais plutôt en dehors. Entre le grand show de sa présentation samedi et la tour Eiffel qui s'est parée de rouge et bleu pour lui souhaiter la bienvenue dimanche soir, Neymar Jr en a pris plein les yeux... tout comme ses proches. "La sensation est merveilleuse, c'est un rêve. Ma famille et moi sommes éblouis par cet hommage. Paris, je suis vraiment très ému", avait-il témoigné dans un clip partagé par le club parisien.