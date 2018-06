Neymar moqué pour sa nouvelle coupe : Le post très drôle d'Eric Cantona !

Neymar n'a malheureusement pas fait parler de lui pour ses prouesses sur le terrain lors de son retour à l'occasion du match de la Coupe du monde 2018 Brésil-Suisse, le 17 juin dernier. Blessé à la cheville gauche lors du match PSG-OM, le 25 février dernier, le footballeur de 26 ans a été opéré et n'avait pu rejouer durant de longs mois.

Ce n'est que dimanche que Neymar a fait son come-back pour le plus grand plaisir de ses supporters. Néanmoins, il est vite devenu la risée du Web... à cause de sa coupe de cheveux. Le compagnon de la bombe Bruna Marquezine a opté pour une blond décoloré et une coupe qui évoque... des spaghettis. Aussi, nombreux sont les internautes à s'en être moqués, parmi lesquels Éric Cantona.

L'ancien joueur de l'OM a posté une photo sur laquelle on peut l'admirer en train de tenir un cliché du footballeur. Et, afin de reproduire sa coiffure devenue culte, il n'a pas hésité à se mettre des pâtes sur la tête. "Neymar style...spaghetti al dente ! #neymar#brasil#psg#italia#worldcup#worldcuprussia#squadraazzurra#realmadrid#italy#barilla#pizzeria#fifa#FFF#santos#cbf#barcelona#barça#eurosport#Ériccantona#fcbarcelona#thecomissioneroffootball#neymarjr", a-t-il légendé sa publication. Ce qui a beaucoup fait rire ses abonnés.