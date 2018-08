Neymar (PSG) : Amoureux à la tour Eiffel, il déclare sa flamme à Bruna

Neymar et Bruna ont vécu une relation amoureuse rythmée par plusieurs ruptures et réconciliations. La plus récente remonte au début de l'année.

Côté foot, Neymar Jr. et ses partenaires du PSG affronteront Nîmes en championnat ce samedi 1er septembre. Le Brésilien retrouvera ensuite ses collègues et compatriotes de la Seleção pour la trève internationale et une rencontre amicale face aux États-Unis, au MetLife Stadium d'East Rutherford, près de New York.